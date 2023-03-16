Как говорится, если нет разницы, то зачем платить больше

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Оперативная память стандарта DDR5 постепенно заменяет уходящую на заслуженный отдых DDR4. Пока частотный потенциал первой еще не раскрыт в полной мере. В продаже постепенно начинают появляться модули на 8000 МГц, которые, как многие считают, должны дать приличный прирост производительности.

Однако, последние исследования в этой области говорят о том, что гнаться за высокочастотной DDR5 не нужно. Так, известный технический портал (ютуб-канал Testing Games) решил проверить теорию на деле и протестировал память на стандартных частотах 4800, 6000 и 8000 МГц в популярных играх.

В результате выяснилось — 6000 МГц вполне достаточно для получения почти максимального FPS. Дальнейший рост частоты слабо влияет на увеличение производительности. В Cyberpunk 2077 разница между 8000 МГц и 6000 МГц составила всего 2,6%. А на базовых, согласно JEDEC, 4800 МГц, уже наблюдается более сильное снижение, как среднего, так и минимального фреймрейта.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Таким образом, был найден разумный предел частоты оперативной DDR5, при котором соблюдается баланс между скоростью отрисовки картинки и затраченной суммой денег. Можно заключить, что DDR5-6000 является оптимальным выбором для построения высокопроизводительного игрового ПК.