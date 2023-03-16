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Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
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Оперативная память стандарта DDR5 постепенно заменяет уходящую на заслуженный отдых DDR4. Пока частотный потенциал первой еще не раскрыт в полной мере. В продаже постепенно начинают появляться модули на 8000 МГц, которые, как многие считают, должны дать приличный прирост производительности.

Однако, последние исследования в этой области говорят о том, что гнаться за высокочастотной DDR5 не нужно. Так, известный технический портал (ютуб-канал Testing Games) решил проверить теорию на деле и протестировал память на стандартных частотах 4800, 6000 и 8000 МГц в популярных играх.

В результате выяснилось — 6000 МГц вполне достаточно для получения почти максимального FPS. Дальнейший рост частоты слабо влияет на увеличение производительности. В Cyberpunk 2077 разница между 8000 МГц и 6000 МГц составила всего 2,6%. А на базовых, согласно JEDEC, 4800 МГц, уже наблюдается более сильное снижение, как среднего, так и минимального фреймрейта.

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Таким образом, был найден разумный предел частоты оперативной DDR5, при котором соблюдается баланс между скоростью отрисовки картинки и затраченной суммой денег. Можно заключить, что DDR5-6000 является оптимальным выбором для построения высокопроизводительного игрового ПК.

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#игры #ddr5 #бенчмарк
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Виктор Викторович
21:08
Ютуб канал "Testing Games", дальше не читал.
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
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