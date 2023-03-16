И продолжает радовать зрителя.

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Знаменитый певец, Филипп Бедросович Киркоров, в возрасте 55 лет сумел кардинально преобразиться. Над его новым образом поработал известный пластический хирург Тимур Хайдаров. После проведенных процедур король российской эстрады превратился в стройного голубоглазого блондина.

Филиппу пришлось на некоторое время отказаться от мучного, сладкого и газированных напитков, а также приобрести абонемент в фитнесс-зал. Но результат того стоил, следование рекомендациям позволило певцу скинуть 12 кг.

Впрочем, ему не пришлось по 8 часов поднимать гантели, так как, используя современное оборудование, можно добиться схожего эффекта буквально за полчаса. Филипп уже начал замечать, как проступает четкий рельеф мышц.

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Знаменитости имеют повышенную ответственность перед зрителями, им требуется сиять и блистать на сцене. Пластика и похудение помогли певцу омолодиться и ощутить творческий подъем и вдохновение.