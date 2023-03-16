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Знаменитый певец, Филипп Бедросович Киркоров, в возрасте 55 лет сумел кардинально преобразиться. Над его новым образом поработал известный пластический хирург Тимур Хайдаров. После проведенных процедур король российской эстрады превратился в стройного голубоглазого блондина.
Филиппу пришлось на некоторое время отказаться от мучного, сладкого и газированных напитков, а также приобрести абонемент в фитнесс-зал. Но результат того стоил, следование рекомендациям позволило певцу скинуть 12 кг.
Впрочем, ему не пришлось по 8 часов поднимать гантели, так как, используя современное оборудование, можно добиться схожего эффекта буквально за полчаса. Филипп уже начал замечать, как проступает четкий рельеф мышц.
Знаменитости имеют повышенную ответственность перед зрителями, им требуется сиять и блистать на сцене. Пластика и похудение помогли певцу омолодиться и ощутить творческий подъем и вдохновение.