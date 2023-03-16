Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
55-летний Филипп Киркоров сбросил 12 кг после проведенной пластической операции
И продолжает радовать зрителя.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Знаменитый певец, Филипп Бедросович Киркоров, в возрасте 55 лет сумел кардинально преобразиться. Над его новым образом поработал известный пластический хирург Тимур Хайдаров. После проведенных процедур король российской эстрады превратился в стройного голубоглазого блондина.

Филиппу пришлось на некоторое время отказаться от мучного, сладкого и газированных напитков, а также приобрести абонемент в фитнесс-зал. Но результат того стоил, следование рекомендациям позволило певцу скинуть 12 кг.

Впрочем, ему не пришлось по 8 часов поднимать гантели, так как, используя современное оборудование, можно добиться схожего эффекта буквально за полчаса. Филипп уже начал замечать, как проступает четкий рельеф мышц.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Знаменитости имеют повышенную ответственность перед зрителями, им требуется сиять и блистать на сцене. Пластика и похудение помогли певцу омолодиться и ощутить творческий подъем и вдохновение.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#филипп киркоров #пластика #похудение #эстрада
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Филипп Киркоров сыграет роль Ипполита в ремейке фильма Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
23
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
5
Саудовская Аравия заявила, что не будет продавать нефть в страны, которые примут против неё потолок цен
1
Индия сообщила, что она не собирается соблюдать потолок цен на нефть
7
Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
3
Карта расширения Apex позволяет создать быстрое хранилище объемом 168 ТБ из 21 SSD на одном слоте
1
Немецкий журналист: Украина потеряла ключевое укрепление в Бахмуте
12
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
27
Информатор: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 готова лишь на 25%
11
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
4
OpenAI представила более интеллектуальную и надежную нейросеть GPT-4
+
Инсайдеры назвали 116 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023г
+
Количество дронов-камикадзе в зоне СВО увеличивается
+
TikTok может отделиться от ByteDance, чтобы не попасть под запрет в США
+
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
21
Нейросеть ChatGPT работает на десятках тысяч графических процессоров Nvidia A100
+
Предсказавший кризис 2008 года инвестор объяснил, что случилось с Silicon Valley
1
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
57
Современные электронные устройства стали чаще выходить из строя из-за проблем с термоинтерфейсом
6
Результаты встречи «Рамштайн»: что Украина получит от союзников
7

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
118
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
Весенняя распродажа 2023 в Steam
6
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
7
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
4
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
2
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
7
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
4
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13

Сейчас обсуждают

Danila1989
18:14
вертикалку включаешь + ограничение кадров на герцовку телека, у меня так только заработала
Волшебные советы для улучшения производительности в Hogwarts Legacy на ПК
Oleg Cziganov
18:08
А в твою не полетят,ты небесным щитом прикрыт,я хоть подготовлен и ожидаю возможных последствий,а ты безмозглый попрыгун видимо пря им на жаровню хочешь попасть. И я возможно то же попаду , но хоть па...
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
swr5
18:05
Ждем FSR 3, а на потуги зеленых - с колокольни... .. .. . . . .
Интеграция DLSS 3.0 в AAA-играх осуществляется ударными темпами
lokky7
18:05
осталось только похождения инстасамки освещать...каждый день...раз по десять. Гламурненький какой сайтик))
55-летний Филипп Киркоров сбросил 12 кг после проведенной пластической операции
Witty Cat
18:05
Маразм крепчал :) Слушать речь президента с лапшой на ушах (в прямом смысле слова!) - это оказывается дискредитация ВС РФ. Оруэлл с его 1984 уже нервно курит в сторонке...
Депутата, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, оштрафовали на 150 000 рублей
DonCarleone
18:04
А Россия отправит 100 000 танков и 10 000 исребителей... и что дальше?) не смешите нас еврогейцы, может взорвать их на месте эти 4 мига
Президент Польши заявил, что страна в ближайшие дни отправит Украине четыре истребителя МиГ-29
Pilat2009
18:04
Обоссал как собаку
Европейские левые и правые едины в своей поддержке Украины, но это будет продолжаться недолго
lokky7
18:04
...осталось еще 80 примерно
55-летний Филипп Киркоров сбросил 12 кг после проведенной пластической операции
lokky7
18:03
а вы с какой целью интересуетесь?
55-летний Филипп Киркоров сбросил 12 кг после проведенной пластической операции
Бабий Магнит
18:03
Шешунчик, тебе тоже нужно пивное пузо подрихтоватью. А то ходишь как свиноматка на девятом месяце, все девочки от тебя шарахаются. Бери пример с меня, спортзал, бассейн - каждый день. Причем это всё у...
55-летний Филипп Киркоров сбросил 12 кг после проведенной пластической операции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем