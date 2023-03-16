Презентация новой версии состоится на следующей неделе

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

С того момента, как графические процессоры прочно вошли в нашу жизнь, AMD и NVIDIA стали прилагать максимум усилий для того, чтобы порадовать как можно большее количество геймеров. Не так давно обе компании пришли к реализации технологии апскейлинга для повышения FPS в играх.

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NVIDIA с ее DLSS 1.0 первой начала внедрение инновации. Вторая версия побудила AMD создать собственную технологию масштабирования, названную FSR. Их отличие состоит в том, что DLSS основывается на алгоритмах искусственного интеллекта, в то время как FSR задействует мощности GPU и дружелюбный к разработчикам аппаратно-независимый открытый код.

На конференции GDC 2023, которая пройдет с 20 по 24 марта в здании Moscone Center в Сан-Франциско, компании представят последние версии DLSS и FSR, которые по предварительным тестам существенно увеличивают производительность в играх. В случае с DLSS 3.0 до 4-х раз по сравнению с исходным разрешением.

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Внедрение DLSS 3.0 происходит с невероятной скоростью, до 7 раз быстрее, чем интеграция DLSS 2.0, и не собирается останавливаться. FSR 3-ей версии также принесет новые возможности в opensource-среду платформы ПК. AMD и NVIDIA уверены, что геймеры непременно получат выгоду от улучшенных технологий масштабирования в ближайшем будущем.