Несмотря на интенсивные "майнинговые" нагрузки

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Отечественный блогер (ютуб-канал M-Technics LIVE) приобрел на китайской площадке Taobao одни из самых недорогих вариантов GeForce RTX 2070 и RTX 2070 Super от проверенного продавца. Первая версия "Noname" имеет турбинное исполнение; вторая, в более привычном исполнении, произведена фирмой Zotac. Покупка каждой видеокарты обошлась примерно в 16000 рублей.

При внешнем осмотре стало заметно, что обе карты повидали немало, и, по всей вероятности, майнили в течение продолжительного времени. Об этом как минимум свидетельствует ставший темно-желтым разъем PCI-E x16. В процессе разборки Zotac GeForce RTX 2070 на радиаторе и планке портов вывода изображения были обнаружены следы термического воздействия. Однако, судя по цвету компаунда GPU и присутствующей на нем рамке, с видеочипом всё более-менее нормально.

Noname GeForce RTX 2070 Super оказалась чуть более "потрепанной". Отсутствие компаунда на GPU, а также темный срез текстолита намекает на высокие температуры работы и "реболл" чипа. Память, как и у Zotac, производства Samsung, только в данном случае микросхемы имеют разные дата-коды и отличаются по цвету.

При тестировании в Furmark видеопроцессор в GeForce RTX 2070 нагрелся до 63 °C, а Hot Spot до 78 °C, и это при 48%-ных оборотах вентилятора. Температура GPU в GeForce RTX 2070 Super достигала отметки в 87 °C, Hot Spot — 98 °C, скорость вращения турбины составляла 70% от максимального значения.

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Несмотря на все имеющиеся недочеты, проверка обеих моделей не выявила каких-либо неполадок в их работе. Таким образом, можно заключить, что приобретение даже самых дешевых вариантов высокопроизводительных видеокарт прошлых поколений из Поднебесной может быть довольно выгодным делом. На лицо не только значительная экономия денежных средств, но и замечательный полигон для исследования строения и работы современных графических видеоадаптеров.