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Samsung инвестирует 230 млрд долларов в производство микросхем и построит пять новых заводов
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Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics инвестирует 230 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет в создание крупнейшей в мире базы по производству микросхем, что согласуется с концепцией южнокорейского правительства, направленной на ускорение развития национальной полупроводниковой индустрии.

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Стратегия заключается в расширении налоговых льгот и поддержке компании в ее стремлении к повышению конкурентоспособности в высокотехнологичных секторах, включая изготовление чипов, дисплеев и аккумуляторов. Данный план был форсирован после того, как ранее Соединенные Штаты предприняли шаги по поддержке своей полупроводниковой индустрии, предполагающие субсидии на миллиарды долларов для тех производителей, которые инвестируют в страну.

Производственные мощности Samsung будут включать в себя пять новых заводов по производству микросхем и привлекут до 150 производителей материалов, деталей и оборудования, а также научно-исследовательские организации.

В дополнение к инвестициям для частного сектора в течение пяти лет правительство Южной Кореи выделит более 20 миллиардов долларов на исследования и разработки в области стратегических технологий, таких как искусственный интеллект.

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Южная Корея, в которой размещаются два крупнейших в мире производителя микросхем памяти, Samsung Electronics и SK Hynix, стремится повысить стабильность цепочек поставок для того, чтобы стать более крупным игроком в тех областях, где в настоящее время доминируют TSMC и Intel.

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