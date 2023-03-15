С целью законодательно защитить их от различного рода фальсификаций

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Правительство приняло поправки в кодекс об административных правонарушениях и УК РФ, по которым ужесточается наказание за публичное распространение ложной информации, дискредитирующей ВС РФ, которые выполняют задачи спецоперации на Украине. Так, по первому уголовному делу срок увеличивается с 3 до 5 лет, за второе совершенное аналогичное правонарушение — до 7 лет. Максимальный срок составляет 15 лет лишения свободы.

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Кроме того, теперь запрещается дискредитация и клевета в отношении граждан и организацией, осуществляющих помощь Вооруженным Силам в выполнении задач. Первоначально за нарушение грозит штраф в 50 тысяч рублей для граждан, и в 500 тысяч рублей для организаций. В случае повторного нарушения в течение года наступает уголовная ответственность.

Как заявил председатель ГД Вячеслав Володин, в конце 80-х, начале 90-х годов, власти не смогли законодательно защитить военных. Офицеры старались лишний раз не появляться в публичных местах в форме. Теперь же участники СВО, как непосредственно ВС РФ, так и добровольческие отряды, "все, сегодня, рискуя жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи".

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