Чтоб не допустить нарушения Конституционных норм

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Частные военные компании широко известны с древних времени. Наемники, ведущие войны за деньги, всегда пользовались спросом, так как позволяли осуществлять опасные задания с минимальным риском для заказчика.

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Недавно партия "Справедливая Россия" решила протолкнуть закон о легализации ЧВК. Это позволило бы внести ясность в работу ЧВК "Вагнер" на территории РФ, и узаконить их действия. Несмотря на то, что данная организация осуществляет поддержку ВС РФ в спецоперации, ее правовой статус пока до конца не определен.

Правительство изучило представленные изменения в законодательство и отказало в легализации ЧВК. По словам властей, официальное разрешение деятельности ЧВК противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ о организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства.

В целом, довольно взвешенное и продуманное решение, поскольку введение частных военных компаний в правовое поле может существенно повлиять на социально-политическую обстановку в стране непредвиденным образом.

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