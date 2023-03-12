Хорошая качественная игровая клавиатура является непременным атрибутом любого уважающего себя геймера. При этом многие отдают предпочтение привычным мембранным моделям. Зарубежные специалисты провели тестирование бюджетных вариантов, и выявили среди них тот, который принесет наибольшую отдачу от потраченных средств.
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Так, наиболее оптимальным выбором стала Razer Cynosa V2. Она представляет собой отличный компромисс, так как подходит как для работы, так и для игр. В отличие от клавиш в "механических собратьях", здесь они мягкие и тихие. Razer Cynosa V2 позволяет задавать цвет каждой клавиши, а также имеет влагозащиту. Кроме прочего, программное обеспечение дает возможность выбора предустановленных световых эффектов и задания дополнительных функций для клавиш.
Razer даже добавила возможность прокладки кабеля в специальном углублении, чтобы вы могли сохранять порядок на столе. В российской рознице стоимость Razer Cynosa V2 составляет около 4500 рублей.