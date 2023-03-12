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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Хорошая качественная игровая клавиатура является непременным атрибутом любого уважающего себя геймера. При этом многие отдают предпочтение привычным мембранным моделям. Зарубежные специалисты провели тестирование бюджетных вариантов, и выявили среди них тот, который принесет наибольшую отдачу от потраченных средств.

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Так, наиболее оптимальным выбором стала Razer Cynosa V2. Она представляет собой отличный компромисс, так как подходит как для работы, так и для игр. В отличие от клавиш в "механических собратьях", здесь они мягкие и тихие. Razer Cynosa V2 позволяет задавать цвет каждой клавиши, а также имеет влагозащиту. Кроме прочего, программное обеспечение дает возможность выбора предустановленных световых эффектов и задания дополнительных функций для клавиш.

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Razer даже добавила возможность прокладки кабеля в специальном углублении, чтобы вы могли сохранять порядок на столе. В российской рознице стоимость Razer Cynosa V2 составляет около 4500 рублей.