Обладая схожей ценой, Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4070 Ti являются прямыми соперниками, и у многих может встать вопрос, что выбрать? Ответ на него дал портал Hardware Unboxed, протестировав обе модели в популярных игровых проектах.
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Так, в достаточно тяжелом с точки зрения графических возможностей Cyberpunk 2077 превосходство "красного лагеря" достигло 18% в разрешении 1440p. В 4K отрыв Radeon RX 7900 XT от GeForce RTX 4070 Ti оставил впечатляющие 34%.
Свежевышедшая Hogwarts Legacy также лучше работает на видеоадаптере от AMD. 27%-ное преимущество в разрешении 2K и 15%-ное в 4K. Примечательно, что в 2K показатель FPS в 1% редких событий у "зеленых" ниже на 56%, то есть в данном разрешении на Radeon RX 7900 XT игра идет значительно плавнее.
Очевидно, что видеокарта от AMD является более выгодной покупкой, к тому же она имеет на 8 ГБ больше памяти, что в будущем позволит ей тянуть тяжелые игры без существенного снижения настроек. GeForce RTX 4070 Ti же в это время будет проходить период "отыквливания" перед окончательным "списанием в утиль".