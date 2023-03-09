Госорган призвал к разработке методов регулирования искусственного интеллекта

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Торговая палата США призвала к регулированию искусственного интеллекта для того, чтобы оградить страну от возможных угроз с его стороны, не смотря на то, что обычно данный государственный орган занимает антирегуляторную позицию при лоббировании интересов различных бизнес-структур.

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Американские законодатели обеспокоены быстрым распространением ChatGPT, а также недостаточным развитием регуляторных норм в сфере ИИ. В отчете говорится, что политики и предприниматели должны объединить усилия в создании нормативно-правовой базы, способствующей ответственному подходу в развертывании ИИ.

Утверждается, что по прогнозам к 2030 году денежная масса, генерируемая искусственными алгоритмами, в составе в глобальной экономики достигнет отметки в 13 трлн долларов. В течение последующих 20 лет практически каждое государственное или частное предприятие будет прибегать к услугам ИИ.

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Вместе с тем, Палата предупреждает о том, что вместо разработки универсального законодательства следует прибегнуть к более гибким подходам в регулировании искусственного интеллекта, учитывающим передовой опыт в этой области.