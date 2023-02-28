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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Искусственный интеллект развивается стремительными темпами, и технологии дошли уже до того, что можно увидеть, как бы выглядели шедевры Голливуда, если бы их сняли в Советском Союзе. Потрясающая детализация и сохранение общего стиля при генерации изображений передают ту самую атмосферу великой империи.

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Например, вот таким бы мог стать советский аналог "американского психопата". Под маской безупречного гражданина скрывается настоящее чудовище.

"Звездные войны" также смотрятся довольно величественно. Звездолет, имеющий форму самолета с поршневым двигателем, отлично передает симбиоз советских и галактических технологий будущего.





Советская "Матрица" неплохо передает атмосферу технологичной антиутопии. Отечественный Нео лысоват, носит шинель и очки с толстой оправой, в вымышленном мире это норма.

Суровые климатические условия привели к тому, что красная повязка Рэмбо трансформировалась в шапку, а легкая куртка заметно утолщилась.

Обшарпанная психбольница, доктор и маленькая девочка. Ну, конечно, перед нами "Изгоняющий дьявола" 1973 года. Но, здесь, по всей видимости, изгоняют уже не мифический злой дух, а вполне конкретное психическое расстройство.

Здание , в котором располагалась штаб-квартира охотников за привидениями, приобрела очевидный советский стиль. Как и штатный автомобиль, напоминающий 21-ю "Волгу" в кузове универсал.

Внушительных размеров резиденция мегакорпорации, ночь, море оранжевого света и футуристичный автомобиль — все это говорит нам о том, что перед нами киберпанк. Его классическим представителем в кинематографе является "Бегущий по лезвию" 1982 года.

Бэтмен также довольно органично вписался в антураж страны Советов. Особенно впечатляет стильный черный бэтмобиль с удлиненной передней частью кузова, напоминающий гипотетический советсткий спорткар.

Пусть крестный отец идейно и не вписывается в советскую тематику, но он все равно выглядит довольно неплохо. Подобный образ скорее подошел бы для 90-х годов, где криминальный мир обрел бо́льшую свободу.



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Вот таким видит ИИ переосмысление американского кинематографа. Конечно, без изъянов не обошлось, но в целом ему удалось уловить общий дух коммунистического мира. В дальнейшем, с развитием исследований в области искусственного разума, нас ждут еще более чудные творения.