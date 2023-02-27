Благодаря мощному GPU и 8 ГБ памяти

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Отечественный блогер (ютуб-канал Nitroxsenys) на своем опыте проверил, на что способен в современных реалиях предтоп NVIDIA из 2016 года, а именно GeForce GTX 1070 в исполнении от MSI. Данная видеокарта была приобретена на Авито, после чего подверглась процедуре очистки, а также замены термопасты и термопрокладок, что позволило снизить температуры в тесте Furmark с 71 градуса по GPU и 82 по памяти до 59 и 70 гр. при 100% оборотов вентиляторов.

MSI GeForce GTX 1070 Gaming X обеспечила около 50 FPS в Atomic Heart на средних настройках. Аналогичный фреймрейт, но уже на высоком пресете с FSR в режиме качество можно наблюдать в Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Hogwarts Legacy "летает" при 60 к/с на низких настройках в 1080p.

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Несмотря на то, что видеокарте уже 7 лет, она все еще позволяет окунуться в мир современных игр без получения слайд-шоу вместо плавного геймплея. Поддержанная GeForce GTX 1070, а также менее дорогая, более новая и холодная GeForce GTX 1660 Super, обладающая схожей производительностью, делают бессмысленным приобретение в магазинах GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT, которые гораздо медленнее и имеют меньший объем памяти.