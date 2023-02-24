Большой 3D-кеш обеспечил преимущество над соперником

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

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В сеть утекли результаты сравнения игровой производительности еще не вышедшего в продажу десктопного процессора Ryzen 7 7950X3D и топового Intel Core i9-13900K. Тестирование проводилось с использованием двух 16-гигабайтных планок ОЗУ стандарта DDR5-6000 и видеокарт Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090.

При задействовании Radeon RX 7900 XTX отрыв Ryzen 7 7950X3D от соперника составил 5,6%. Замена на GeForce RTX 4090 позволила увеличить разницу с Core i9-13900K до 6%. Ryzen 7 7950X без 3D-кеша отстал на внушительные 16%.

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Ryzen 7 7950X3D появится на полках магазинов уже в следующем месяце. Стоимость самого быстрого процессора для игр составит 699$, таким образом его средневзвешенная цена в РФ может расположиться в диапазоне 60-80 тысяч рублей. В случае, когда необходимо выжать максимум из высокопроизводительных графических процессоров, сумма затраченных средств имеет второстепенное значение.