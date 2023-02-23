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Российский предприниматель Евгений Пригожин выступил перед заключенными, и рассказал, каким требованиям должны соответствовать отбывающие наказание, которые желают вступить в ряды ЧВК "Вагнер", и какие предварительные испытания им предстоит пройти, прежде чем их кандидатура будет утверждена.
Наиболее желательными кандидатами были названы люди, возрастом 30-45 лет, имеющие более одной судимости. Особое предпочтение отдается отбывшим 15-летний срок или более длительный, и тем, кому еще предстоит подобное. Чем тяжелее характер совершенного противоправного действия, тем выше шанс попасть в ЧВК. Лица, которые по законам тюремного мира имеют низкое социальное положение, не допускаются.
Прежде чем попасть непосредственно на службу, новобранцы должны пройти обучение и сдать экзамен, когда одни зарываются в землю, а другие ведут по ним огонь. Так происходит отсев наименее приспособленных к реальным боям; тех, кто не желал учиться (потери на экзамене составляют не более 0,5-1%).
Заработная плата и премия в компании составляет 100 тысяч рублей. В случае гибели ЧВК выплачивает 5 млн рублей. Столь высокая по общероссийским меркам оплата труда оправдана, поскольку служба сопряжена с высоким риском. Так, по статистике из 100 человек 10-15 не возвращаются домой, двадцать рискуют получить ранения, из которых пятеро в последствии могут не вернуться в строй.
Среди запрещенных действий, за которыми последует наказание, фигурируют дезертирство, употребления алкоголя месте с запрещенными веществами, мародерство и вступление в интимные отношения с гражданским населением. Также тем, чей разум прекращает адекватно оценивать реальность, "выключают свет".
Текущей задачей ЧВК "Вагнер" является оказание помощи в защите русскоязычного населения Украины от неонацистких формирований. С самого начала спецоперации она стала важной стратегическое единицей, которая своим участием в наиболее тяжелых и опасных операциях, приближает победу нашей страны в вооруженном противостоянии с Западом.