У предстоящей VR-гарнитуры Apple появился конкурент

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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Технологии развиваются стремительными темпами, и то, что раньше казалось фантастикой, постепенно начинает становиться реальностью. Вспомнить хотя бы культовый фильм "Джонни-мнемоник" и сцену, в которой главный герой бороздит просторы интернета будущего. До боли знакомая картина, вот только так просто печатать об воздух мы ранее еще не могли.

А теперь сможем, поскольку компания Meta (огранизация, запрещенная на территории РФ) работает над обновлением "v50", которое делает более точным отслеживание рук гарнитурами виртуальной реальности Quest. Это позволить взаимодействовать с виртуальными меню и печатать на виртуальной клавиатуре без использования контроллеров и специальных жестов.

Экспериментальная функция получила наименование "Direct Touch". Гендиректор компании Марк Цукерберг на собственном примере продемонстрировал ее действие в видео в Instagram, где он прокручивает список приложений, забивает мяч в корзину и наводит указатель в игре-головоломке.

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Отмечается, что новая технология сделает опыт взаимодействия с виртуальными экранами более похожим на использование сенсорного экрана смартфона. Есть мнение, что данное обновление была разработано с целью опередить Apple, так как последняя планирует представить собственную VR-гарнитуру, также обладающую функцией более продвинутого отслеживания рук в пространстве.