реклама
Технологии развиваются стремительными темпами, и то, что раньше казалось фантастикой, постепенно начинает становиться реальностью. Вспомнить хотя бы культовый фильм "Джонни-мнемоник" и сцену, в которой главный герой бороздит просторы интернета будущего. До боли знакомая картина, вот только так просто печатать об воздух мы ранее еще не могли.
А теперь сможем, поскольку компания Meta (огранизация, запрещенная на территории РФ) работает над обновлением "v50", которое делает более точным отслеживание рук гарнитурами виртуальной реальности Quest. Это позволить взаимодействовать с виртуальными меню и печатать на виртуальной клавиатуре без использования контроллеров и специальных жестов.
Экспериментальная функция получила наименование "Direct Touch". Гендиректор компании Марк Цукерберг на собственном примере продемонстрировал ее действие в видео в Instagram, где он прокручивает список приложений, забивает мяч в корзину и наводит указатель в игре-головоломке.
Отмечается, что новая технология сделает опыт взаимодействия с виртуальными экранами более похожим на использование сенсорного экрана смартфона. Есть мнение, что данное обновление была разработано с целью опередить Apple, так как последняя планирует представить собственную VR-гарнитуру, также обладающую функцией более продвинутого отслеживания рук в пространстве.