Когда решил "ворваться с ноги", но получил "по щам"

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Корпорация AMD славится тем, что предлагает решения, которые являются оптимальными с точки зрения цена / производительность. И, хотя человек разумен, толпа, к сожалению, по большей части подвержена стадному инстинкту и может совершать опрометчивые действия.

За примерами далеко ходить совершенно не обязательно. Вот, скажем, покупку Core i5-13400 вместо более выгодного Ryzen 7 5700X ну просто невозможно объяснить с точки зрения математической логики. Зарубежный техно-портал TechSpot это наглядно доказал, проведя тщательное тестирования обоих образцов.

После приведения всех результатов к среднему арифметическому, стало ясно, что 10-ядерный Core i5-13400, построенный на новейшей архитектуре Raptor Lake проиграл архитектурно гораздо более старому Ryzen 7 5700X, располагающему всего восемью ядрами.

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В очередной раз можно убедиться, что более дорогое не всегда означает более лучшее. А проверенные временем решения "дают прикурить" зарвавшимся новичками. Можно сколько угодно играть мышцами, но в реальном бою решает мастерство.