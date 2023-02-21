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Корпорация AMD славится тем, что предлагает решения, которые являются оптимальными с точки зрения цена / производительность. И, хотя человек разумен, толпа, к сожалению, по большей части подвержена стадному инстинкту и может совершать опрометчивые действия.
За примерами далеко ходить совершенно не обязательно. Вот, скажем, покупку Core i5-13400 вместо более выгодного Ryzen 7 5700X ну просто невозможно объяснить с точки зрения математической логики. Зарубежный техно-портал TechSpot это наглядно доказал, проведя тщательное тестирования обоих образцов.
После приведения всех результатов к среднему арифметическому, стало ясно, что 10-ядерный Core i5-13400, построенный на новейшей архитектуре Raptor Lake проиграл архитектурно гораздо более старому Ryzen 7 5700X, располагающему всего восемью ядрами.
В очередной раз можно убедиться, что более дорогое не всегда означает более лучшее. А проверенные временем решения "дают прикурить" зарвавшимся новичками. Можно сколько угодно играть мышцами, но в реальном бою решает мастерство.