Энтузиаст выложил в открытый доступ программу, превращающую Youtube в безлимитный файлообменник

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Программист DvorakDwarf разработал способ, как можно превратить популярный видео-хостинг Youtube в, фактически, безлимитное (и бесплатное) облачное хранилище. Для этого он написал программу "Infinite-Storage-Glitch", позволяющую зашифровывать файлы в видеоролики.

реклама

Суть алгоритма заключается в том, что биты, из которых состоит файл, кодируются в пиксели, где бит со значением "1" становится белой точкой, а со значением "0" — черной. Чтобы информация не потерялась при сжатии, пиксели учетверяются, соответственно, размер видео также становится вчетверо больше размера файла.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Исходный код приложения выложен в публичный доступ на платформе github. При разработке активно применялся прогрессивно развивающийся язык программирования Rust. Как признается сам автор, на создание "Infinite-Storage-Glitch" его вдохновил опыт pixelomer, который ранее смог использовать Discord в качестве файловой системы, взаимодействие с которой осуществлялось при помощи утилиты AnyFS.