Программист DvorakDwarf разработал способ, как можно превратить популярный видео-хостинг Youtube в, фактически, безлимитное (и бесплатное) облачное хранилище. Для этого он написал программу "Infinite-Storage-Glitch", позволяющую зашифровывать файлы в видеоролики.
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Суть алгоритма заключается в том, что биты, из которых состоит файл, кодируются в пиксели, где бит со значением "1" становится белой точкой, а со значением "0" — черной. Чтобы информация не потерялась при сжатии, пиксели учетверяются, соответственно, размер видео также становится вчетверо больше размера файла.
Исходный код приложения выложен в публичный доступ на платформе github. При разработке активно применялся прогрессивно развивающийся язык программирования Rust. Как признается сам автор, на создание "Infinite-Storage-Glitch" его вдохновил опыт pixelomer, который ранее смог использовать Discord в качестве файловой системы, взаимодействие с которой осуществлялось при помощи утилиты AnyFS.