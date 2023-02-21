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Криптовалютная лихорадка давно завершилась, но эхо майнинг-бума до сих пор напоминает о себе. Миллионы видеокарт Radeon RX 580, сутками напролет рассчитывавшие бесполезные хеши, в одночасье оказались никому не нужны. Китайские склады до сих пор завалены неликвидным хламом, и дельцам из Поднебесной остается только втюхивать их иностранцам, в надежде, что кто-нибудь поверит в сказки об абсолютно "новой" видеокарте, продающейся за сущие копейки.
Состояние подобных экземпляров оставляет желать лучшего. Многие из них подверглись варварской очистке при помощи моек высокого давления, приводящей к ускоренной коррозии элементов и снижению теплопроводящих свойств термопрокладок.
Тем не менее, после прохождения суровых испытаний, такавидеокарта может еще долгие годы исправно работать. Так, российский техно-блогер (ютуб-канал TEHNOGLOBE TV), на личном опыте проверил теорию на практике, и убедился, что даже "поросшая мхом" китайская Radeon RX 580 без вопросов позволяет запускать любые игры. В Cyberpunk 2077 "не новинка" показала комфортные 40 FPS, чего с лихвой хватит 99-ти процентам геймеров, если отбросить "буржуйские "замашки.
Таким образом, если откинуть предрассудки о видеокартах после майнинга, то можно здорово сэкономить, и не переплачивать две цены отечественным "барыгам" за практически тоже самое. Как говорится, экономика должна быть экономной, и бездумное разбазаривание средств в столь непростой для нас период просто непростительно и вызывает обеспокоенность в том, сможет ли гражданин сделать правильный выбор, когда этого от него потребует Родина.