реклама
Многие фанаты марки "Intel" и просто любители не заморачиваться с настройкой процессора, действующие по принципу "вставил и забыл", ожидали выхода преемника народного Core i5-12400, ставшего эталоном для построения среднебюджетных мультимедийно-игровых ПК.
Но, к сожалению, все их надежды в итоге разбились о суровую реальность. Core i5-13400 не только не привнес сколь-либо существенного прироста в скорости, но и оказался неоправданно дорог. В чем на собственном опыте убедились российские техно-блогеры (ютуб-канал i2HARD), в числе первых оценившие производительность новинки.
По результатам тестов, отрыв от предшественника в среднем составил всего 6% при использовании памяти стандарта DDR4-3200. DDR5-6400 позволила увеличить преимущество до 14%, но при этом непропорционально выросла стоимость всей сборки.
Таким образом, при выборе современной платформы от Intel лучше сконцентрироваться либо на "базовом" Core i5-12400 в комбинации с DDR4, либо перейти сразу на Core i5-13600K с DDR5, не распыляя внимание на промежуточные варианты.