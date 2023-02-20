Основную прибавку в производительности обеспечили выросшие частоты, эффект от архитектурных улучшений минимальный

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

Многие фанаты марки "Intel" и просто любители не заморачиваться с настройкой процессора, действующие по принципу "вставил и забыл", ожидали выхода преемника народного Core i5-12400, ставшего эталоном для построения среднебюджетных мультимедийно-игровых ПК.

Но, к сожалению, все их надежды в итоге разбились о суровую реальность. Core i5-13400 не только не привнес сколь-либо существенного прироста в скорости, но и оказался неоправданно дорог. В чем на собственном опыте убедились российские техно-блогеры (ютуб-канал i2HARD), в числе первых оценившие производительность новинки.

По результатам тестов, отрыв от предшественника в среднем составил всего 6% при использовании памяти стандарта DDR4-3200. DDR5-6400 позволила увеличить преимущество до 14%, но при этом непропорционально выросла стоимость всей сборки.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Таким образом, при выборе современной платформы от Intel лучше сконцентрироваться либо на "базовом" Core i5-12400 в комбинации с DDR4, либо перейти сразу на Core i5-13600K с DDR5, не распыляя внимание на промежуточные варианты.