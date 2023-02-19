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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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Легендарный процессор Xeon E5450 в течение довольно продолжительного времени использовался для сборок бюджетных игровых ПК. Но, в последнее время народ массово стал переходить на такие же недорогие, но более производительные комплекты на базе процессоров, совместимых с сокетом LGA 2011-3. Тем не менее, первый все еще может дать жару и показать "играбельный" фреймрейт во многих современных играх.

Отечественный техно-блогер (ютуб-канал Nitroxsenys) разогнал данный процессор до 4 ГГц, экипировал его видеокартой Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock, и протестировал получившуюся связку в популярных проектах. В Resident Evil: Village в разрешении 1080p при низких настройках графики Xeon E5450 выступил "бодрячком", отрисовав более чем достаточные 40 кадров в секунду.

В Hitman 3 при том же разрешении, но уже на средних настройках, удалось получить впечатляющие для 15-летнего CPU 30-50 FPS. Среди других протестированных игр также значились Stray, Far Cry 6, Days Gone, Mafia 2 Remastered и другие, во всех из них количество кадров в секунду переваливало за 30.

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К сожалению многие тяжелые новинки, такие, как свежевышедший Hogwarts Legacy и обновленный Ведьмак, оказались не по силам Xeon E5450. Так что, если вы захотите в них поиграть, то все же придется обновить свой ПК.