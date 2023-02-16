28 февраля в Барселоне стартует выставка Mobile World Congress 2023, на которой, как ожидается, будет представлен смартфон Realme GT 3. Несмотря на то, что компания Realme не распространяется о технических характеристиках новинки, а официальный тизер недвусмысленно говорит лишь о наличии 240-ваттной зарядки в комплекте, существует информация о том, что Realme GT 3 станет глобальной вариацией уже вышедшего в этом месяце в Китае Realme GT Neo 5.
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Соответственно, вероятнее всего, Realme GT 3 будет оснащен также, как и его собрат для китайского рынка. Последний, как известно, получил SoC Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Что касается программного обеспечения, то по всей видимости "из коробки" смартфон будет работать на Android 13. Кроме прочего Realme GT Neo 5 оснащен плоским AMOLED экраном с разрешением 1240 x 2772 и частотой обновления 144 Гц, он же может появиться и в Realme GT3. Также, предполагается, что новинка будет нести на борту 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения и функцией Turbo RAW.