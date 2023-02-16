Известно, что современные игры занимают огромное пространство на твердотельном накопителе, встроенном в игровую консоль Play Station 5. И уместить на нем даже десяток тайтлов бывает проблематично. Однако, в 2021 году Sony с барского плеча подарила всем возможность установить свой M.2 SSD в дополнительный слот, что было заблокировано при выходе консоли осенью 2020 года.
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Зарубежные исследователи провели тестирование нескольких моделей высокопроизводительных твердотельных дисков, и сделали вывод о том, какие из них наиболее подходят для расширения памяти Sony Play Station 5. Специалисты рекомендуют выбирать модели, оснащенные штатным радиатором для предотвращения чрезмерного нагрева SSD.
Samsung 980 PRO с радиатором
Как только появилась возможность добавлять накопитель в PS5, многие, очевидно, выбрали быстрый SSD от Samsung — модель 980 PRO на 1 или 2 ТБ. Но в первых его версиях отсутствовал встроенный радиатор. Теперь такая опция есть, и SSD Samsung 980 PRO становится очевидным фаворитом на роль компаньона к штатному диску Play Station 5.
Seagate FireCuda 530 с радиатором
Следующим кандидатом на роль дополнительного диска становится SSD Seagate FireCuda 530. Существуют версии на 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. После установки данного накопителя в Play Staion 5, перенос шутера Call of Duty, весом почти 200 ГБ, осуществился приблизительно за 2 минуты и 30 секунд. 50 ГБ игры Returnal, недавно получившей релиз на платформу PC, был выполнен за 40 секунд.
Corsair MP600 PRO LPX
Третий участник тестирования, также совместимый с Play Station 5 — накопитель Corsair MP600 PRO LPX идет уже в комплекте с радиатором. В тестировании принимала участие версия на 2 ТБ, но также существует модель объемом 1 ТБ.
PNY XLR8 CS3140 + радиатор PNY
Хотя специалисты рекомендуют использовать SSD со штатными радиаторами для упрощения процесса апгрейда, для накопителя PNY XLR8 было сделано исключение, так как компания PNY предлагает к нему отдельный радиатор, по габаритам подходящий для установки в Play Station 5.
Как можно увидеть в таблице ниже, производительность всех протестированных SSD отличается довольно слабо. Более примечательно, что запись на них выполняется существенно быстрее, нежели на накопитель Play Station 5, идущий вместе с консолью.
Кроме упомянутых выше накопителей, специалисты также рекомендуют некоторые другие, которые хоть и не были проверены, но также должны работать нормально.
WD Black SN850
Помимо накопителей от Samsung и Seagate, SSD от Western Digital входят в тройку наиболее популярных решений для расширения памяти Play Station 5. Они предлагаются в версиях на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, и идут в комплекте с радиатором. Вариант с наименьшим объемом использовать не рекомендуется, дабы избежать быстрого его заполнения, так как размер некоторых игр уже приближается к 100 ГБ.
Samsung 980 PRO + радиатор
Безрадиаторный Samsung 980 PRO, естественно, также подходит для установки в Play Station 5. Он более распространен, чем модель со штатным охлаждением, соответственно, его проще найти в продаже. А добавить радиатор можно любой на свой выбор, лишь бы он подходил по размерам для монтажа в Play Station 5.
Радиатор MHQJRH M.2 2280
Одним из таких вариантов является радиатор MHQJRH M.2 2280, который вероятно, будет непросто найти в российской рознице. Если, если он все же будет доступен, то станет прекрасным выбором, так как идеально подходит для слота M.2 Play Station 5, особенно в сочетании с SSD Samsung серии 980. MHQJRH M.2 2280 поставляется с нанесенной на него клейкой термопрокладкой, что значительно упрощает весь процесс апгрейда.