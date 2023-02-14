А вот ее предшественнице, RTX 3060, это по силам

реклама

Уже вышедшие видеокарты NVIDIA на архитектуре Ada Lovelace хоть и радуют высокой производительностью, но имеют слишком высокую стоимость для простого геймера. Вместе с тем, многие не спешат покупать видеокарты 3000-й линейки, и ожидают выхода GeForce RTX 4060, которая на их фоне должна выглядеть более привлекательным предложением.

Однако, судя по информации от известного инсайдера kopite7kimi, технические характеристики новинки мягко говоря не вызывают восторга. Негодование вызывает тот факт, что GeForce RTX 4060 получит всего лишь 8 ГБ памяти GDDR6, что в полтора раза меньше, чем у ее предшественницы, GeForce RTX 3060.

Анализ производительности самых последних топовых ААА-проектов для платформы PC ясно намекает на необходимость как минимум 10 ГБ, а лучше 12 ГБ VRAM и более. Так, нашумевшая Hogwarts Legacy в среднем задействует около 10 ГБ видеобуфера, а с включенной трассировкой лучей может утилизировать вплоть до 14 ГБ. В ремейке культовой Dead Spаce также начинаются проблемы с плавностью геймплея при использовании видеокарты с менее чем 12 ГБ памяти.

Компания NVIDIA славится тем, что зачастую слишком сильно ограничивает возможности своих новых GPU, что в последствии приводит к их быстрому "отыквливанию". Но в некоторых случаях, наоборот, наделяет карту огромным потенциалом. К примеру, GTX 780 Ti "сдулась" достаточно рано, а GTX 1080 Ti "тащит" до сих пор.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

В данном случае, 128-битная шина оставляла выбор только между 8 ГБ и 16 ГБ памяти, и NVIDIA решила реализовать первый вариант. Возможно, в будущем NVIDIA выпустит версию с бо́льшим объемом, таким образом, продав одну и ту же видеокарту дважды.