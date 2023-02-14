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Razg0n За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4060 устарела еще до выхода — новинка не тянет Hogwarts Legacy и ремейк Dead Space
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Уже вышедшие видеокарты NVIDIA на архитектуре Ada Lovelace хоть и радуют высокой производительностью, но имеют слишком высокую стоимость для простого геймера. Вместе с тем, многие не спешат покупать видеокарты 3000-й линейки, и ожидают выхода GeForce RTX 4060, которая на их фоне должна выглядеть более привлекательным предложением.

Однако, судя по информации от известного инсайдера kopite7kimi, технические характеристики новинки мягко говоря не вызывают восторга. Негодование вызывает тот факт, что GeForce RTX 4060 получит всего лишь 8 ГБ памяти GDDR6, что в полтора раза меньше, чем у ее предшественницы, GeForce RTX 3060.

Анализ производительности самых последних топовых ААА-проектов для платформы PC ясно намекает на необходимость как минимум 10 ГБ, а лучше 12 ГБ VRAM и более. Так, нашумевшая Hogwarts Legacy в среднем задействует около 10 ГБ видеобуфера, а с включенной трассировкой лучей может утилизировать вплоть до 14 ГБ. В ремейке культовой Dead Spаce также начинаются проблемы с плавностью геймплея при использовании видеокарты с менее чем 12 ГБ памяти.

Компания NVIDIA славится тем, что зачастую слишком сильно ограничивает возможности своих новых GPU, что в последствии приводит к их быстрому "отыквливанию". Но в некоторых случаях, наоборот, наделяет карту огромным потенциалом. К примеру, GTX 780 Ti "сдулась" достаточно рано, а GTX 1080 Ti "тащит" до сих пор.

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В данном случае, 128-битная шина оставляла выбор только между 8 ГБ и 16 ГБ памяти, и NVIDIA решила реализовать первый вариант. Возможно, в будущем NVIDIA выпустит версию с бо́льшим объемом, таким образом, продав одну и ту же видеокарту дважды.

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#dead space #hogwarts legacy #rtx 4060
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