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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
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С выходом Ryzen 5000-й серии битва между AMD и Intel за средний сегмент еще более обострилась. Вначале Ryzen 5600X задал жару одиннадцатому поколению Core, а вышедший следом более дешевый Ryzen 5600 без приставки X "уделал" оппонента в лице Core i5-12400F.

И вот, спустя год, Intel обновила линейку Core i5, выпустив недорогой Core i5-13400F, готовый перенять у Core i5-12400F звание народного процессора. Новинка получила ряд улучшений, вылившихся в 10%-е увеличение производительности в однопоточном режиме, и 30%-е в многопоточном за счет добавления четырех энергоэффективных ядер.

Портал Gamers Nexus одними из первых протестировали производительность Core i5-13400F, который совсем скоро окажется на прилавках российских магазинов. И результаты оказались далеко не такими радужными, какие могли ожидать многие приверженцы "синего" лагеря.

В большинстве игр  Core i5-13400F уступил Ryzen 5 5600, процессору, основанному на архитектуре Zen 3, дебютировавшей более двух лет назад. В свою очередь текущий фактический соперник первого, Ryzen 5 7600 без "икса", в некоторых проектах оторвался от конкурента более чем на треть, и по всем тестам был впереди.

Вероятно, в этом году борьба между двумя лагерями будет особенно острой. С учетом падающих цен на память стандарта DDR5 и материнские платы с сокетом AM5, соотношение цена/производительность у процессоров Ryzen 5 7000-й серии становится все более привлекательным.

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И, хотя, массовый пользователь достаточно инертен, очевидные преимущества продукции компании AMD в текущем поколении могут дать ей возможность отхватить дополнительную долю рынка. В итоге это подстегнет не только технологическое, но и ценовое противостояние, отчего конечный потребитель только выиграет.

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#ryzen 5600 #13400f #ryzen 7600x
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