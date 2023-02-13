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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Блогер купил на Aliexpress GeForce GTX 1660 Super за 8000 рублей и запустил Cyberpunk со 150+ FPS
Впечатляющий результат за небольшие деньги
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Пока майнинг находится в анабиозе, а рубль еще не успел улететь в космическое пространство, многие могут воспользоваться моментом и приобрести производительную видеокарту по относительно невысокой цене. Тем более, что ее покупка в российской рознице не только обойдется вдвое дороже, но и не защитит в случае выхода дорогостоящего устройства из строя, поскольку магазины научены майнингом и разворачивают даже честных клиентов.

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Воспользовавшись рухнувшими ценами на видеокарты, российский блогер (ютуб-канал НостальжиПК) приобрел c Aliexpress GeForce GTX 1660 Super от компании ZIWAY и протестировал ее в современных играх. Подобные карты построены на новых платах и системах охлаждения с использованием поддержанных, но рабочих GPU. Перед запуском их в строй рекомендуется заменить термопасту, хотя и без этого температуры получаются вполне сносные.

Сборка для тестов включала в себя процессор Core i3-12100, то есть соответствовала средне-бюджетному уровню GeForce GTX 1660 Super. В такой конфигурации видеокарта смогла обеспечить превосходную частоту кадров во всех последних игровых проектах. Так, в Far Cry 6 средний фреймрейт расположился на отметке в 76 FPS.

ZIWAY GeForce GTX 1660 Super также без проблем позволяет насладиться великолепными видами Night City в Cyberpunk 2077 при средних настройках графики. Отличное соотношение количества отрисовываемых кадров на затраченную сумму.

В тех же местах, где количество графических эффектов не настолько большое, FPS может достигать 150 кадров в секунду и более, так что мониторы с частотой 144 Гц смогут проявить свои функциональные возможности в полной мере.

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Таким образом, в очередной раз было доказано, что для получения комфортного геймплея в тяжелых AAA-играх не обязательно тратить десятки тысяч драгоценных рублей. Достаточно выложить чуть более 100$, и у вас на руках оказывается практически тоже самое за вдвое меньшую стоимость. В текущих реалиях вероятность возврата денежных средств в случае поломки видеокарты у китайских площадкок и у розничных магазинов можно сказать одинаковая, и все больше стремится к нулю. Поэтому первый вариант выглядит досточно интересным, так как, даже если видеокарта из Поднебесной выйдет из строя, после этого можно купить вторую, и суммарно потратить меньше денег, чем если бы вы приобретали ее в российской рознице.

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#aliexpress #cyberpunk 2077 #far cry 6 #gtx 1660 super
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