Впечатляющий результат за небольшие деньги

Пока майнинг находится в анабиозе, а рубль еще не успел улететь в космическое пространство, многие могут воспользоваться моментом и приобрести производительную видеокарту по относительно невысокой цене. Тем более, что ее покупка в российской рознице не только обойдется вдвое дороже, но и не защитит в случае выхода дорогостоящего устройства из строя, поскольку магазины научены майнингом и разворачивают даже честных клиентов.

реклама

Воспользовавшись рухнувшими ценами на видеокарты, российский блогер (ютуб-канал НостальжиПК) приобрел c Aliexpress GeForce GTX 1660 Super от компании ZIWAY и протестировал ее в современных играх. Подобные карты построены на новых платах и системах охлаждения с использованием поддержанных, но рабочих GPU. Перед запуском их в строй рекомендуется заменить термопасту, хотя и без этого температуры получаются вполне сносные.

Сборка для тестов включала в себя процессор Core i3-12100, то есть соответствовала средне-бюджетному уровню GeForce GTX 1660 Super. В такой конфигурации видеокарта смогла обеспечить превосходную частоту кадров во всех последних игровых проектах. Так, в Far Cry 6 средний фреймрейт расположился на отметке в 76 FPS.

ZIWAY GeForce GTX 1660 Super также без проблем позволяет насладиться великолепными видами Night City в Cyberpunk 2077 при средних настройках графики. Отличное соотношение количества отрисовываемых кадров на затраченную сумму.

В тех же местах, где количество графических эффектов не настолько большое, FPS может достигать 150 кадров в секунду и более, так что мониторы с частотой 144 Гц смогут проявить свои функциональные возможности в полной мере.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Таким образом, в очередной раз было доказано, что для получения комфортного геймплея в тяжелых AAA-играх не обязательно тратить десятки тысяч драгоценных рублей. Достаточно выложить чуть более 100$, и у вас на руках оказывается практически тоже самое за вдвое меньшую стоимость. В текущих реалиях вероятность возврата денежных средств в случае поломки видеокарты у китайских площадкок и у розничных магазинов можно сказать одинаковая, и все больше стремится к нулю. Поэтому первый вариант выглядит досточно интересным, так как, даже если видеокарта из Поднебесной выйдет из строя, после этого можно купить вторую, и суммарно потратить меньше денег, чем если бы вы приобретали ее в российской рознице.