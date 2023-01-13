Если продолжить пользоваться браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и другими без установки сертификатов Минцифры в них или в операционную систему

В связи с санкциями многие удостоверяющие центры, расположенные за пределами РФ, прекратили выдачу SSL-сертификатов российским подсанкционным организациям, в число которых попал Сбербанк. Сайт последнего уже какое-то время работает на сертификатах Минцифры, которые не признаются популярными в мире браузерами, такими как Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge, из-за чего соединение в них отображается как незащищенное.

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Скоро, а точнее 25 января этого года, действующий сертификат ресурса Сбербанк Онлайн, выданный удостоверяющим центром GlobalSign, также подойдет к концу. После этой даты, в случае отказа от установки сертификатов Минцифры и установки незащищенного соединения, пароли, данные карт и другая важная информация могут попасть в руки сетевых злоумышленников. Чтобы этого не произошло Сбербанк рекомендует заранее установить сертификаты Минцифры в браузер или операционную систему, или использовать Яндекс.Браузер или браузер Atom, имеющие встроенные сертификаты.

Некоторые государственные веб-ресурсы, например сайт ФНС, временно перешли на использование сертификатов некоммерческой организации Let's Encrypt, пользующейся популярностью у большого множества Opensource-проектов. Возможно, требование использовать сертификаты Минцифры могло бы вызвать у пользователей неоднозначную реакцию, что не желательно для столь важной с точки зрения пополнения казны структуры.

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Позволить себе использовать сертификаты Let's Encrypt не может ни один банк, так как это не солидно, и создает неверное впечатление у клиентов и партнеров, поэтому переход на отечественные сертификаты был очевидным и разумным решением в условиях действия санкций. В конце-концов, рекомендуемые браузеры могут быть запущены в изолированной программной среде, например в виртуальной машине, если использование сторонних сертификатов по какой-либо причине вами не приветствуется.