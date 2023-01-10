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Вышедший в конце сентября Ryzen 7600X задал новую планку производительности процессоров от AMD в среднем сегменте, составив достойную конкуренцию камням от Intel. Однако, поскольку Ryzen 7600X с завода имеет повышенные тактовые частоты, то и ценник на него был установлен довольно приличный.
Но недавно AMD выпустила немного урезанный по частотам Ryzen 7600, который также получил более низкий базовый TDP в 65 Вт, относительно 105 Вт в версии с приставкой "X". Поскольку остальная конфигурация чипа не подверглась изменениям, то и производительность Ryzen 7600 показывает схожую.
Превосходство во многих играх над гораздо более дорогим и горячим Core i9-13900K было сохранено. В популярном разрешении 1080p в таких играх как Civilization VI, Red Dead Redemption 2 и F1 2022 новинка оказалась быстрее флагмана от Intel.
На протяжении всего теста пиковое измеренное энергопотребление Ryzen 7600, ограниченное функцией AMD Package Power Tracking, составило 90,2 Вт против 334,13 Вт у Core i9-13900K со снятыми лимитами. Данный факт позволяет использовать с процессором от AMD более простую и доступную материнскую плату, а также недорогую систему охлаждения, что значительно снижает общую стоимость сборки ПК.