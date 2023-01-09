Отличная производительность и поддержка новых технологий по доступной цене

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Недавно AMD и NVIDIA анонсировали свои новые топовые видеокарты, но, к сожалению, их стоимость оказалась слишком высока для рядового обывателя, не имеющего возможности выложить сантиметровую пачку тысячерублевых купюр за кусок текстолита.

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Однако, каждый имеет право наслаждаться последними играми со всеми их красотами независимо от уровня доходов. Так что для пользователей с ограниченным бюджетом Intel подготовила настоящий подарок в виде видеокарты Arc A310, стоимостью всего 10 тысяч рублей.

Несмотря на относительно низкую цену, данная карта позволяет запускать все AAA-хиты последних лет, задействуя все доступные в них технологии, включая ставшую обязательной для внедрения в новые проекты трассировку лучей, кардинально улучшающую визуальную составляющую игр.

Отечественный блогер (Youtube-канал НостальжиПК) купил Intel Arc A310 в исполнении от Gigabyte и протестировал ее в современных играх. В неустаревающем Cyberpunk 2077 Intel Arc A310 показала настоящие чудеса, с активированными "лучами" фреймрейт стабильно держался возле отметки в 40 кадров в секунду.

Прошлогоднюю адаптацию высокобюджетного блокбастера для ПК, Marvel's Spider-Man Remastered также можно проходить достаточно комфортно. Этому в определенной степени способствует присутствие в системе бодрого четырехъядерника в лице Core i3-12100F, материнской платы с поддержкой PCI-E четвертой версии и оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В целом, можно сказать, что Intel Arc A310 показала себя только с лучшей стороны. Гораздо более низкая стоимость, чем у конкурентов со схожей производительностью, и поддержка новейших технологий делают ее достаточно интересным выбором, особенно, если вы не прочь принять участие в своеобразных испытаниях свежих необкатанных продуктов.