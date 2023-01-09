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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
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Недавно AMD и NVIDIA анонсировали свои новые топовые видеокарты, но, к сожалению, их стоимость оказалась слишком высока для рядового обывателя, не имеющего возможности выложить сантиметровую пачку тысячерублевых купюр за кусок текстолита.

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Однако, каждый имеет право наслаждаться последними играми со всеми их красотами независимо от уровня доходов. Так что для пользователей с ограниченным бюджетом Intel подготовила настоящий подарок в виде видеокарты Arc A310, стоимостью всего 10 тысяч рублей.

Несмотря на относительно низкую цену, данная карта позволяет запускать все AAA-хиты последних лет, задействуя все доступные в них технологии, включая ставшую обязательной для внедрения в новые проекты трассировку лучей, кардинально улучшающую визуальную составляющую игр.

Отечественный блогер (Youtube-канал НостальжиПК) купил Intel Arc A310 в исполнении от Gigabyte и протестировал ее в современных играх. В неустаревающем Cyberpunk 2077 Intel Arc A310 показала настоящие чудеса, с активированными "лучами" фреймрейт стабильно держался возле отметки в 40 кадров в секунду.

Прошлогоднюю адаптацию высокобюджетного блокбастера для ПК, Marvel's Spider-Man Remastered также можно проходить достаточно комфортно. Этому в определенной степени способствует присутствие в системе бодрого четырехъядерника в лице Core i3-12100F, материнской платы с поддержкой PCI-E четвертой версии и оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц.

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В целом, можно сказать, что Intel Arc A310 показала себя только с лучшей стороны. Гораздо более низкая стоимость, чем у конкурентов со схожей производительностью, и поддержка новейших технологий делают ее достаточно интересным выбором, особенно, если вы не прочь принять участие в своеобразных испытаниях свежих необкатанных продуктов.

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#intel #gigabyte #cyberpunk 2077 #cyberpunk 2077 edition #arc a310 #ностальжипк
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