Он может стать отличным дополнением интерьера

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Многие желают собрать себе игровой ПК, содержащий последние высокопроизводительные комплектующие, и все это в красивом корпусе. Но, к сожалению, не все могут позволить себе подобную роскошь, учитывая уровень доходов населения и растущие цены на "железо".

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Но это никогда не останавливало истинных компьютерных энтузиастов, которые всегда находили выход из положения, проявляя недюжинные умение и смекалку.

В этом смысле отличился наш соотечественник, который, очевидно, обладает огромным творческим потенциалом, так как сумел создать из подручных материалов настоящий шедевр. Взяв обыкновенный гофрированный картон, он склеил из него самый настоящий системный блок со всеми причитающимися атрибутами как снаружи, так и внутри.

Как можно заметить, внутри импровизированного корпуса располагаются материнская плата, кулер, видеокарта, проложены кабели, а также наличествуют настоящие вентиляторы, которые своим движением, шумом и воздушным потоком оживляют конструкцию. Общая композиция дополнена яркой пурпурной подсветкой, привносящей в нее определенную нотку теплой ламповости.

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Остается только позавидовать потенциальному обладателю данного системного блока. Водрузив последний на домашний постамент, он сможет ежедневно радовать свой глаз поистине выдающимся произведением искусства, олицетворяющим собой образ современного компьютеростроения, запечатленным в бумажной форме.