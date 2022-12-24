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Поисковик "You.com", запущенный в прошлом году, был призван обеспечить бо́льшую гибкость и настраиваемость по сравнению популярными поисковыми системами. Недавно в него был интегрирован чат-бот, построенный с использованием технологии ChatGPT, позволяющий отвечать на достаточно сложные вопросы и вести беседу. Информация для ответов формируется путем анализа содержимого Интернета.
Технология чат-ботов появилась сравнительно недавно, и "You.com" пока находится в состоянии бета-тестирования. Поэтому результаты, генерируемые искусственным интеллектом, могут быть не совсем корректными.
"You.com" дополняет глобальное изменение мира цифровых технологий, в котором теперь все большую роль играет ИИ, вносящий новшества в искусство, музыку, письменность и в самого себя. Его популярность подняла вопрос о том, что такое творчество, и могут ли алгоритмы создавать уникальные продукты из массива информации.
Широкое распространение ChatGPT вызвало у Google определенные опасения. Компания располагает собственной разработкой под названием LaMDA, которая не выходит в свет из-за опасений на счет возможной публикации смущающих ответов и ненавистнических высказываний.
На данный момент "ChatGPT" и "You.com" можно рассматривать в качестве демонстрации текущих возможностей ИИ. Вероятно, в будущем появятся еще более совершенные системы.