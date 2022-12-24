реклама
Переход Ethereum на PoS больно ударил по доходам майнеров, фактически полностью обанкротив большую их часть. Многие остались у разбитого корыта, в огромных минусах, так как залезали в майнинг "на хаях", на кредитные средства с высоким процентом, сметая видеокарты по любых ценам.
Все это в конечном итоге привело к массовой продаже б/у видеокарт и тотальному обрушению их стоимости. Но, рано или поздно, любой ценовой тренд будет сломлен. Так и произошло, достигнув дна несколько недель назад, рынок графических ускорителей снова рванул вверх.
Особенно это заметно на примере площадки Aliexpress, где стоимость популярной Radeon RX 580 в моменте упала приблизительно до 4700 рублей. "Поболтавшись" некоторое время на данной отметке, цена быстро начала расти, взлетев к концу декабря на 27%. Причиной этого, по всей видимости, стал рост курса доллара, за месяц поднявшийся с 60 до 72 рублей.
Поскольку реальные доходы граждан продолжают падать, а стоимость видеокарт, вероятно, будет только расти, то, не исключено, что вскоре даже бюджетные решения будут доступны только наиболее зажиточным слоям населения.