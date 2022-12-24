В отечественной рознице все более-менее стабильно, так как колебания курса заложены в стоимость изначально

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Переход Ethereum на PoS больно ударил по доходам майнеров, фактически полностью обанкротив большую их часть. Многие остались у разбитого корыта, в огромных минусах, так как залезали в майнинг "на хаях", на кредитные средства с высоким процентом, сметая видеокарты по любых ценам.

Все это в конечном итоге привело к массовой продаже б/у видеокарт и тотальному обрушению их стоимости. Но, рано или поздно, любой ценовой тренд будет сломлен. Так и произошло, достигнув дна несколько недель назад, рынок графических ускорителей снова рванул вверх.

Особенно это заметно на примере площадки Aliexpress, где стоимость популярной Radeon RX 580 в моменте упала приблизительно до 4700 рублей. "Поболтавшись" некоторое время на данной отметке, цена быстро начала расти, взлетев к концу декабря на 27%. Причиной этого, по всей видимости, стал рост курса доллара, за месяц поднявшийся с 60 до 72 рублей.

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Поскольку реальные доходы граждан продолжают падать, а стоимость видеокарт, вероятно, будет только расти, то, не исключено, что вскоре даже бюджетные решения будут доступны только наиболее зажиточным слоям населения.