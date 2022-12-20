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Как известно, 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки нефти из России в страны ЕС. Это практически сразу отразилось на экспорте черного золота, доставляемого водным путем. Основываясь на отслеживаемых данных, агентство Bloomberg посчитало, что общая загруженность танкеров обвалилась на 56%.
Так, если в начале месяца суммарный объем перевозимой нефти составлял 3,4 млн баррелей в сутки, то уже во вторую неделю декабря, после введения эмбарго, он схлопнулся до 1,6 млн баррелей. Данный показатель стал самым низким с начала этого года.
Если считать по объему, то больше всего пострадали тихоокеанские порты, экспорт из которых снизился в 2,7 раза — с 1,14 млн до 410 тысяч баррелей в сутки. Отгрузка нефти, доставляемой через Балтику упала на 42% — с 1,25 млн до 730 тысяч баррелей. Через Черное море в три раза — до 230 тысяч баррелей. Из Мурманска — на треть, также до 230 тысяч баррелей.
Участники рынка полагают, что выросшие скидки на отечественную нефть и переориентация части экспорта с ЕС на Азиатские страны могли стать причиной резкого снижения курса национальной валюты. Также есть мнение, что влияние теневого танкерного флота РФ могло быть не учтено, поскольку столь значительно снижение предложения нефти на мировом рынке в конечном счете привело бы к значительному росту ее стоимости.