Превосходная производительность за полтора МРОТ

Экономическая ситуация продолжает оставаться нестабильной, и многие не могут тратить на видеокарту 150 тысяч рублей каждые несколько лет. В свою очередь, растущий доллар стал мультипликатором повышения стоимости компьютерного железа в целом, отдаляя дату желанной покупки на неопределенный срок.

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Поскольку отечественная промышленность еще только развивается, она пока не в состоянии обеспечить население недорогими высокопроизводительными графическими ускорителями. В этой части наши китайские собратья поднаторели как следует, предлагая продукт достойного качества за минимально возможные деньги.

Один из отечественных блогеров (Youtube-канал PASTR) приобрел китайскую GeForce RTX 3060 Ti от известного производителя MLLSE. Видеокарта была доставлена из Поднебесной в полной целости и сохранности. Приложение GPU-Z показало наличие на борту 8 ГБ памяти от Samsung, являющихся огромнейшим плюсом данного экземпляра, так как общеизвестно, что память от чипмейкера Hynix может вести себя крайне нестабильно и даже вывести видеокарту из строя.

MLLSE GeForce RTX 3060 Ti с легкостью переварила игровую нагрузку в самых тяжелых режимах. Последние "графонистые" хиты запускались на ней абсолютно без каких-либо проблем. Даже в Cyberpunk 2077 с "впечатляющими" настройками фреймрейт располагался на вполне комфортном уровне.

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Разумеется, выбор между бодрым середнячком из Китая и бюджетной "затычкой" с гарантией остается за покупателем. Но, надо признать, что с соотношением "цена / производительность" дела у первого варианта обстоят явно лучше.