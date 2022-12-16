В госдуму внесен законопроект, предусматривающий отсутствие уголовного преследования за действия, которые были совершены в защиту интересов Российской Федерации. Есть предположение, что новый закон, в том числе, необходим для упрощения процедуры помилования тех или иных лиц на местах, без постоянного обращения к высшим структурам власти.
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Эксперты в области правосудия опасаются, что данные изменения могут повлечь за собой серьезные последствия. Их настораживают размытые формулировки, например, что можно считать интересами страны? Кроме того, не ясно, за какие конкретно преступления не будет следовать ответственность.
Впрочем, у законотворцев еще есть время для внесения изменений. Остается надеяться, что вводимыми нормами по случайности не воспользуются те, кто ссылаясь на якобы защиту интересов РФ, на самом деле совершает не связанные с ней действия.