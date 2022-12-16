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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Radeon 7900 XT с разъемом питания 2x8 pin появилась на Aliexpress
За новинку придется "отвалить" более 1600$
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-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Корпорация Advanced Micro Devices дала решительный отпор NVIDIA GeForce RTX 4000, предложив бóльшую производительность за меньшие деньги. Но, к сожалению, данное утверждение справедливо, только если брать в расчет рекомендованную розничную цену, установленную самой AMD.

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Согласно последним тестам младшая Radeon RX 7900 XT за 899$ в среднем всего на 10-15% отстает от NVIDIA GeForce RTX 4080 за 1199$. То есть, выбирая первую, пользователь получает 20% бесплатной производительности.

Однако, из-за малого количества самих видеокарт на базе чипов NAVI 31, а также из-за "эффекта новизны", стоимость первых экземпляров, доступных для покупки гражданам РФ с минимумом дополнительных препятствий, в рублевом выражении взлетела более, чем на 80%.

Иначе говоря, вместо рекомендуемых 58000 рублей за одну единицу Radeon RX 7900 XT, продавцы совершенно не стесняясь "впаривают" ее за баснословные 106000 рублей. Между прочим, множество вариантов GeForce RTX 4080 в российской рознице можно найти дешевле.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новейший i9 13900KF немного дешевле
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Возможно, магазину удастся получить сверхприбыль с нетерпеливых энтузиастов, жаждующих поскорее опробовать все новинки. Но, экономным геймерам, вероятно, все же стоит дождаться появления Radeon RX 7900 XT по более демократичной цене.

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#radeon #7900 xt
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