За новинку придется "отвалить" более 1600$

Корпорация Advanced Micro Devices дала решительный отпор NVIDIA GeForce RTX 4000, предложив бóльшую производительность за меньшие деньги. Но, к сожалению, данное утверждение справедливо, только если брать в расчет рекомендованную розничную цену, установленную самой AMD.

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Согласно последним тестам младшая Radeon RX 7900 XT за 899$ в среднем всего на 10-15% отстает от NVIDIA GeForce RTX 4080 за 1199$. То есть, выбирая первую, пользователь получает 20% бесплатной производительности.

Однако, из-за малого количества самих видеокарт на базе чипов NAVI 31, а также из-за "эффекта новизны", стоимость первых экземпляров, доступных для покупки гражданам РФ с минимумом дополнительных препятствий, в рублевом выражении взлетела более, чем на 80%.

Иначе говоря, вместо рекомендуемых 58000 рублей за одну единицу Radeon RX 7900 XT, продавцы совершенно не стесняясь "впаривают" ее за баснословные 106000 рублей. Между прочим, множество вариантов GeForce RTX 4080 в российской рознице можно найти дешевле.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новейший i9 13900KF немного дешевле RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Возможно, магазину удастся получить сверхприбыль с нетерпеливых энтузиастов, жаждующих поскорее опробовать все новинки. Но, экономным геймерам, вероятно, все же стоит дождаться появления Radeon RX 7900 XT по более демократичной цене.