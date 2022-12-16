Корпорация Advanced Micro Devices дала решительный отпор NVIDIA GeForce RTX 4000, предложив бóльшую производительность за меньшие деньги. Но, к сожалению, данное утверждение справедливо, только если брать в расчет рекомендованную розничную цену, установленную самой AMD.
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Согласно последним тестам младшая Radeon RX 7900 XT за 899$ в среднем всего на 10-15% отстает от NVIDIA GeForce RTX 4080 за 1199$. То есть, выбирая первую, пользователь получает 20% бесплатной производительности.
Однако, из-за малого количества самих видеокарт на базе чипов NAVI 31, а также из-за "эффекта новизны", стоимость первых экземпляров, доступных для покупки гражданам РФ с минимумом дополнительных препятствий, в рублевом выражении взлетела более, чем на 80%.
Иначе говоря, вместо рекомендуемых 58000 рублей за одну единицу Radeon RX 7900 XT, продавцы совершенно не стесняясь "впаривают" ее за баснословные 106000 рублей. Между прочим, множество вариантов GeForce RTX 4080 в российской рознице можно найти дешевле.
Возможно, магазину удастся получить сверхприбыль с нетерпеливых энтузиастов, жаждующих поскорее опробовать все новинки. Но, экономным геймерам, вероятно, все же стоит дождаться появления Radeon RX 7900 XT по более демократичной цене.