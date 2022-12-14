Финансовое стимулирование на рынке труда не всегда позволяет добиться максимальной результативности от использования человеческих ресурсов. Во многих случаях работодатель мог бы получать гораздо большую выгоду, если бы его подчиненные использовали отведенное для работы время более эффективно.
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Одной из первых за исправление данной ситуации взялась российская строительная компания Pridex, решившая раз и навсегда покончить с напрасной тратой жизненной энергии. Бесконечные перекуры, беспричинные простои и имитация бурной деятельности, все это отрицательно сказывается на итоговых финансовых показателях компании.
Для повышения продуктивности группа рабочих, состоящая из 1000 человек, была оборудована специальными наручными устройствами, оценивающими их двигательную активность. После анализа собранных данных выяснилось, что производительность труда выросла в среднем на 30%. В последствии это привело к увеличению существующих норм.
В целом, подобная стратегия мотивации не нова, и наиболее успешно применялась в нашей стране в первой половине прошлого века. И добавление современных цифровых систем контроля делает ее еще более результативной.