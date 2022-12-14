За те же деньги нужно работать больше

Финансовое стимулирование на рынке труда не всегда позволяет добиться максимальной результативности от использования человеческих ресурсов. Во многих случаях работодатель мог бы получать гораздо большую выгоду, если бы его подчиненные использовали отведенное для работы время более эффективно.

реклама

Одной из первых за исправление данной ситуации взялась российская строительная компания Pridex, решившая раз и навсегда покончить с напрасной тратой жизненной энергии. Бесконечные перекуры, беспричинные простои и имитация бурной деятельности, все это отрицательно сказывается на итоговых финансовых показателях компании.

Для повышения продуктивности группа рабочих, состоящая из 1000 человек, была оборудована специальными наручными устройствами, оценивающими их двигательную активность. После анализа собранных данных выяснилось, что производительность труда выросла в среднем на 30%. В последствии это привело к увеличению существующих норм.





рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В целом, подобная стратегия мотивации не нова, и наиболее успешно применялась в нашей стране в первой половине прошлого века. И добавление современных цифровых систем контроля делает ее еще более результативной.