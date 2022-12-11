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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
Можно уже начать окупать покупку, либо копить криптовалюту для продажи на новом бычьем цикле
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Три месяца назад Ethereum ушел на PoS, и доход от майнинговой деятельности в мгновение ока стал нерентабельным. Миллионы майнеров остались с горой стремительно дешевеющих видеокарт. Последовала волна распродаж последних, утянувшая на дно стоимость нового железа.

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Казалось, что наступил геймерский рай, где каждый сможет найти видеокарту по карману. Но, кажется, что майнинг не умер окончательно и бесповоротно, так как оборудование для добычи криптовалют снова начинает показывать положительную доходность.

Не так давно только GeForce RTX 4090 могла приносить хоть какие-то деньги. Теперь к ней присоединилась и ее младшая сестра GeForce RTX 4080. Статистика ресурса whattomine показывает, что GeForce RTX 4080 действительно дает "профит" при "дефолтном" значении стоимости электроэнергии в 0,1$. Если же снизить его до средних по России 0,06$ за 1 кВт, то уже практически все актуальные модели начнут приносить хоть какую-то копеечку.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Согласно данным калькулятора доходности от Nicehash, в настоящий момент с одной GeForce RTX 4090 может "накапать" почти 1000 "халявных" рублей в месяц. Таким образом уже сейчас, фактически, на "дне" майнинга, два "рига" с топовыми Ada Lovelace обеспечивают доход, превосходящий МРОТ в РФ. И можно рассчитывать, что на "пампе", который несомненно произойдет, прибыль с них в десятки раз превзойдет среднюю реальную зарплату по стране.

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#майнинг #криптовалюта #rtx 4090 #2022 #nicehash #whattomine
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