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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Видеокарта с Алиэкспресс за 9 тыс рублей сравнима с RTX 3060
Высокопроизводительный GPU и качественная система охлаждения
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Несмотря на значительное снижение цен на видеокарты, компьютерные комплектующие до сих пор стоят больших денег, и не многие могут позволить себе собрать игровой ПК. Но среди переоцененного ширпотреба был найден настоящий самородок, который станет спасением для геймеров с ограниченным бюджетом.

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Речь, конечно, идет о видеокарте с наиболее выгодным соотношением цена / производительность на данный момент, а именно о Radeon RX 5600 XT. Лежащий в ее основе графический процессор NAVI 10 XLE располагает таким же количеством вычислительных блоков, что и GPU предфлагмана Radeon RX 5700. После повышения тактовых частот, или, иначе говоря, разгона, разница в производительности с флагманом Radeon RX 5700 XT составляет приблизительно 10% в пользу последнего.

Ранее Radeon RX 5600 XT успешно конкурировала c GeForce GTX 1080 и GeForce RTX 2060, во многих случаях обгоняя их. В соперниках 3000-й линейки видеоадаптеров NVIDIA, Radeon RX 5600 XT располагается аккурат между GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060, зачастую лишь немного отставая от последней по частоте кадров.

Можно отметить, что рассматриваемая модель Sapphire Radeon RX 5600 XT несет на борту лучшую систему охлаждения, которая существует для GPU NAVI 10 XLE, если не брать в расчет кастомные системы жидкостного охлаждения.

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Но, главное, стоимость Radeon RX 5600 XT на Алиэкспресс упала до смехотворных 9234,96 руб., что в несколько раз меньше, чем у более медленной GeForce RTX 3050. Radeon RX 5600 XT предлагает двукратный прирост FPS относительно Radeon RX 580 при небольшой разнице в цене. Так что данная видеокарта станет отличным выбором для тех, кто желает приобщиться ко всем новомодным ААА-проектам, обеспечив производительность уровня последних графических решений NVIDIA, и затратив при этом минимум денежных средств.

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#amd #radeon #sapphire #rx 5600 xt
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Ну как бы автор сравнивает это нечто с новой картой из магазина. А эта 5600 может и не рефаб, а просто карта которая была 3 года в майнинге, хз что там с ней было, и ремонтировалась ли, а там такие ре...
Видеокарта с Алиэкспресс за 9 тыс рублей сравнима с RTX 3060
ахахаxа
23:12
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Видеокарта с Алиэкспресс за 9 тыс рублей сравнима с RTX 3060
Яяяяяяяя Бббббб
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никаого чуда. В 99.9 процентах случаев все будет работать. Но вот насколько долго, хз
Видеокарта с Алиэкспресс за 9 тыс рублей сравнима с RTX 3060
Яяяяяяяя Бббббб
23:02
цены на новые видеокарты не дают нам права их покупать. +ули с них толку, если цена средней карты прошлого поколения в магазе больше месячной зарплаты у большинства здесь присутствующих?
Видеокарта с Алиэкспресс за 9 тыс рублей сравнима с RTX 3060
Ultimauser
23:01
Она ужарена просто в ноль. Будет чудо если она хотя бы включится после покупки, не говоря уже про тяжёлые игры.
Видеокарта с Алиэкспресс за 9 тыс рублей сравнима с RTX 3060
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