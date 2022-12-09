Высокопроизводительный GPU и качественная система охлаждения

Несмотря на значительное снижение цен на видеокарты, компьютерные комплектующие до сих пор стоят больших денег, и не многие могут позволить себе собрать игровой ПК. Но среди переоцененного ширпотреба был найден настоящий самородок, который станет спасением для геймеров с ограниченным бюджетом.

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Речь, конечно, идет о видеокарте с наиболее выгодным соотношением цена / производительность на данный момент, а именно о Radeon RX 5600 XT. Лежащий в ее основе графический процессор NAVI 10 XLE располагает таким же количеством вычислительных блоков, что и GPU предфлагмана Radeon RX 5700. После повышения тактовых частот, или, иначе говоря, разгона, разница в производительности с флагманом Radeon RX 5700 XT составляет приблизительно 10% в пользу последнего.

Ранее Radeon RX 5600 XT успешно конкурировала c GeForce GTX 1080 и GeForce RTX 2060, во многих случаях обгоняя их. В соперниках 3000-й линейки видеоадаптеров NVIDIA, Radeon RX 5600 XT располагается аккурат между GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060, зачастую лишь немного отставая от последней по частоте кадров.

Можно отметить, что рассматриваемая модель Sapphire Radeon RX 5600 XT несет на борту лучшую систему охлаждения, которая существует для GPU NAVI 10 XLE, если не брать в расчет кастомные системы жидкостного охлаждения.

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Но, главное, стоимость Radeon RX 5600 XT на Алиэкспресс упала до смехотворных 9234,96 руб., что в несколько раз меньше, чем у более медленной GeForce RTX 3050. Radeon RX 5600 XT предлагает двукратный прирост FPS относительно Radeon RX 580 при небольшой разнице в цене. Так что данная видеокарта станет отличным выбором для тех, кто желает приобщиться ко всем новомодным ААА-проектам, обеспечив производительность уровня последних графических решений NVIDIA, и затратив при этом минимум денежных средств.