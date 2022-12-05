Видеокарты продолжают стремительно дешеветь, но все еще слишком дороги для простого обывателя. Инфляция постепенно сокращает доходы населения, так что у многих людей просто не остается никаких денег на покупку даже жалкой полуигровой затычки. И 5 тысяч рублей для большинства — это просто какие-то немыслимые суммы за компьютерные железки.
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Но лучом света в темном царстве выступают различные энтузиасты, которые своим примером вдохновляют отчаявшихся храбрецов. Так канал "M-Technics LIVE" продемонстрировал, что ценообразование может изменяться в более широких пределах.
Ведущий данного ресурса приобрел девять видеокарт Radeon RX 580 8 GB на китайской площадке TaoBao всего по 250 юаней или примерно по 2200 рублей за штуку. После проведенного тестирования выяснилось, что по крайней мере пять из них полностью рабочие. Правда на некоторых пришлось смазать вентиляторы и выправить ребра радиатора, но это мелочи.
У остальных были диагностированы ошибки по каналам памяти, но путем взаимной пересадки микросхем и докупки недостающих чипов, видеокарты удалось воскресить. Лишь над одним экземпляром придется еще немного посидеть, но даже в случае его невоскрешения, суммарно блогер уже вышел в солидный плюс.
Таким образом, было доказано, что не имеет смысла покупать за 5000 рублей б/у Radeon RX 580 8 GB. И в все игры можно запускать, заплатив как минимум двое меньше.