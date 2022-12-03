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В последнее время стоимость процессоров Ryzen 5000-й серии значительно снизилась. Этому поспособствовали как здравая ценовая политика AMD, так и жесточайшая конкуренция с Intel. Выход линейки Ryzen 7000 также внес свой вклад.
Все еще достаточно высокая производительность, а также низкая стоимость сборки ПК на базе платформы AM4 привели к тому, что народ начал массово сметать Ryzen 5000 с полок магазинов. По статистике зарубежной площадки Amazon на конец прошлого месяца весь топ-10 самых продаваемых процессоров был занят продукцией AMD.
Причем 9 из 10 мест принадлежат различным моделям Ryzen 5000, а выходец из новой линейки, Ryzen 9 7950X, за короткий срок с момента выхода сумел пробиться на восьмое место. По всей вероятности, удалось ему это благодаря сочетанию мощи 16-ти полноценных ядер и высокопроизводительной архитектуры Zen 4, и все это по весьма демократичной цене.
Вполне вероятно, что платформа AM5 продолжит традиции своей предшественницы, и по мере снижения цен на Ryzen 7000, последние будут постепенно заменять уходящих собратьев.