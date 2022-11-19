Сыроватый продукт в не самом лучшем исполнении по завышенной цене

Компьютерные энтузиасты долго терпели дуополию AMD и NVIDIA на рынке видеокарт. И, вот, наконец, спустя почти четверь века, корпорация Intel напрягла своих инженеров, и на свет вышли высокопроизводительные дискретные графические решения под брендом Arc.

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Наиболее доступным из них оказалась видеокарта младшего ценового сегмента — Intel Arc A380. Компания MSI, располагая достаточными ресурсами, решилась на эксперимент и выпустила свою версию — MSI Intel Arc A380 Low Profile 6G. Из названия становится ясно, что она выполнена в форм-факторе для компактных корпусов и несет на борту 6 ГБ видеопамяти.

Несмотря на производительность, досточную для конкуренции с GTX 1650, новинка оказалась непопулярной и получила довольно нелестные отзывы от владельцев. Ругают ее в частности за невозможность разгона из-за низкого лимита энергопотребления и нераспаянного разъема дополнительного питания.

Кроме того, вызывают вопросы отсутствие возможности автоматической остановки вентиляторов. Гвоздь в крышку гроба забивают сильный "жор" в простое, около 16 Вт, и малое количество портов вывода изображения.

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С данными недостатками можно было бы смириться, если бы MSI Intel Arc A380 Low Profile 6G стоила не более 12-13 тысяч руб., но при цене в 16399 руб. довольно сложно конкурировать с проверенными временем решениями от AMD и NVIDIA.