Производители экономят на всем

Как говорится, чудес не бывает, и за небольшие деньги нельзя приобрести качественный продукт. Справедливо и применимо данное высказывание в том числе и для видеокарт, продающихся на китайских торговых площадках под марками AFOX, 51RISC, MLLSE, JieShuo и тому подобными.

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В недалеком прошлом в ходу были также и видеокарты Peladn, но к настоящему моменту они пропали из широкого поля зрения. Тогда техноблогеры устроили настоящий "разнос" данного производителя из-за откровенно похабного отношения к изготовлению видеокарт.

И хотя Peladn исчез, дело его живет. Указанный выше кластер вендоров, полностью перенял у первого манеру кустарного производства. Согласно статистике ремонтных центров, как минимум у 35% покупателей подобных китайских видеокарт возникают непреодолимые проблемы при их использовании.

Наиболее часто среди них выделяется невозможность регулировки вентиляторов, которые всегда вращаются со 100% скоростью, создавая невыносимый шум. Кроме того, самопроизвольно "отваливаются" порты, и монитор не видит сигнал с карты. Также наблюдаются самопроизвольные вылеты в играх, что больше всего выводит из себя владельцев.

Конвеер завода, который явялется общим для всех вышеперечисленных производителей, выстроен таким образом, что в процессе изготовления плат возникает множество ошибок. Многие элементы припаиваются плохо, либо не припаиваются вообще, используется некачественная паста с флюсом, не выдерживается термопрофиль, выясняется, что GPU или память были "мертвые", и так далее.

Ввиду отстуствия даже какого-либо подобия отдела технического контроля, никто в итоге не проверяет готовую продукцию и не несет ответственности за повальный брак.

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Учитывая невысокую стоимость рассматриваемых видеокарт, целосообразность их ремонта стремится к нулю. Многие пользователи предпочитают убрать нерабочий хлам с глаз долой и забыть неудачную покупку, как страшный сон. Единицы решаются отправить неликвид обратно в Китай, оставив при этом немалые деньги в службе доставки, но, и в этом случае вероятность удачного исхода дела также не велика.