Мастер-профессионал по ремонту видеокарт с многолетним стажем и по совместительству блогер, Виктор Веклич, он же VIK-on, изучил схемотехнику различных дизайнов плат видеокарт GeForce RTX 4090 и определил, что представляет из себя каждый образец.
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Исходя из полученных данных, стало ясно, что абсолютно все видеокарты GeForce RTX 4090 принадлежат к "топовому" или "второсортному" сегменту. Причем в первом располагаются всего три практически абсолютно одинаковые модели: ASUS Strix, MSI Suprim X и этаннонный дизайн Founders Edition, встречающийся в магазинах достаточно редко.
Они построены на лучшей компонентной базе из существующих, с использованием наиболее качественных микросхем питания, зарекомендовавших себя только с лучшей стороны. Данные видеокарты очень редко встречаются в ремонте. Были единичные случаи, но виной поломки становились сами пользователи (из-за чего терялась гарантия, поэтому они и обращались к VIK-on'у).
К "второсортным" относятся прочие модели ASUS и MSI, и все карты других производителей. В них качественные компоненты заменены более дешевыми аналогами с существенно меньшим заявленным ресурсом работы. Кроме того, множество важных деталей в них остаются не распаянными, соответственно, вся нагрузка ложится на плечи оставшегося меньшего количества и так урезанных по характеристикам компонентов.
Разумеется, лучшие решения в лице ASUS Strix, MSI Suprim X и Founders Edition стоят немного дороже, но тут уже потребителю решать, нужно ли ему в дальнейшем тратить десятки тысяч рублей на ремонт, или нет.