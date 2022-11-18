Первые располагают качественной компонентной базой, остальные посредственной.

Мастер-профессионал по ремонту видеокарт с многолетним стажем и по совместительству блогер, Виктор Веклич, он же VIK-on, изучил схемотехнику различных дизайнов плат видеокарт GeForce RTX 4090 и определил, что представляет из себя каждый образец.

реклама

Исходя из полученных данных, стало ясно, что абсолютно все видеокарты GeForce RTX 4090 принадлежат к "топовому" или "второсортному" сегменту. Причем в первом располагаются всего три практически абсолютно одинаковые модели: ASUS Strix, MSI Suprim X и этаннонный дизайн Founders Edition, встречающийся в магазинах достаточно редко.

Они построены на лучшей компонентной базе из существующих, с использованием наиболее качественных микросхем питания, зарекомендовавших себя только с лучшей стороны. Данные видеокарты очень редко встречаются в ремонте. Были единичные случаи, но виной поломки становились сами пользователи (из-за чего терялась гарантия, поэтому они и обращались к VIK-on'у).

К "второсортным" относятся прочие модели ASUS и MSI, и все карты других производителей. В них качественные компоненты заменены более дешевыми аналогами с существенно меньшим заявленным ресурсом работы. Кроме того, множество важных деталей в них остаются не распаянными, соответственно, вся нагрузка ложится на плечи оставшегося меньшего количества и так урезанных по характеристикам компонентов.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Разумеется, лучшие решения в лице ASUS Strix, MSI Suprim X и Founders Edition стоят немного дороже, но тут уже потребителю решать, нужно ли ему в дальнейшем тратить десятки тысяч рублей на ремонт, или нет.