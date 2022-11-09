Минобороны КНДР против голословной клеветы

Северная Корея, она же КНДР, заслуженно пользуется уважением в мире за то, что будучи достаточно небольшой страной, она уверенно противостоит таким политическим тяжеловесами, как США. Невозможно не выразить "респект" серокорейскому народу за его мужественность и стойкость в этом нелегком деле.

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За неимением других способов оказать влияние на родину Чучхе, Вашингтон ищет способы всячески навредить сформировавшемуся образу КНДР на мировой арене. Так, недавно Америка обвинила последнюю в передаче России различного рода вооружений.

Подобные голословные утверждения немедленно вызвали резкую реакцию в Северной Корее. Заместитель руководителя Главного управления вооружений Минобороны КНДР осудил распространяемую США информацио о "военных сделках", назвав их клеветой. "Это происки Госдепа, являющиеся попыткой запятнать имидж нашей страны на международной арене", заявил Замдиректора департамента военных внешних дел Минобороны КНДР.

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