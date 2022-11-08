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Биржа FTX обанкротилась — токен FTT рухнул, выводы закрыты, Биткоин отреагировал падением
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Эпопея с махинациями биржи FTX и ее многочисленными "партнерами" подошла к своему логическому концу. После освещения в СМИ о кризисе ликвидности Alameda Research, принадлежащей CEO FTX Сэму Бэнкману-Фриду, наученный опытом LUNA глава Binance Чанпэн Чжао опубликовал сообщение о продаже токенов FTT.

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Это сразу привело к стремительному падению стоимости FTT. Пользователи FTX начали массово пытаться снять свои сбережения. За сутки с биржи были выведены все BTC в количестве около 20000 единиц. В настоящий момент баланс биржи измеряется отрицательными значениями и составляет -197,95 BTC.


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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Позже Чанпэн Чжао заявил, что Binance готова выкупить FTX, чтобы, в том числе, поддержать рынок. Бэнкман-Фрид написал в Твиттер: "Мы договорились с инвесторами и решили заключить стратегическую сделку с Binance". Финансовые условия сделки не разглашаются, но, вероятно, они будут в пользу Binance. На фоне всех событий Биткоин существенно просел в цене.

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#биткоин #btc #binance #ftx #чанпэн чжао #alameda research #ftt #сэм бэнкман-фрид
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и это не вопрос,а утверждение
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REY_B_
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Ну да... Чем инфляция только не шутит!
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REY_B_
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