Как сказал известный киногерой: "Кэпитэлызм".

Согласно данным, опубликованным в прошедшую пятницу Федеральным бюро статистики труда США, уровень безработицы в стране вырос до 3,7%. Численность населения США в настоящий момент составляет 337,5 млн человек, таким образом более 12 млн простых американцев получают пособия по безработице, величина которого составляет в среднем 1037$. Что не так уж и много, так как американцы привыкли жить в съемном жилье, и на аренду может уходить более половины пособия.

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После выхода отчета доллар обрушился сразу ко всем основным активам. Так золото прибавило 2,7%, нефть 4%, Биткоин подрос на 2,8%, пара EUR/USD на 1,8%.

В целом же текущий год стал настоящей проблемой для ФРС США. Инфляция бьет рекорды, и достигла максимального значения за последние 40 лет. Для борьбы с ней Центробанку приходится сдерживать экономический рост, что совсем не нравится ФРС. Перегретый рынок труда остужают "стабилизацией" заработных плат работников. Процентная ставка поднимается на 0,75 процентных пункта уже в четвертый раз подряд, что никак не способствует развитию страны.

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