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Криптовалютный рынок довольно волатилен, что, с одной стороны таит в себе опасность остаться "без штанов", а с другой, позволяет получить немалую прибыль с вложенных средств. Многие монеты взлетают в цене в сотни и тысячи раз, что на несколько порядков превышает проценты по банковским вкладам.
Сегодня в сети Dogecoin был совершен вывод более 2,37 млн DOGE с адреса, бездействовавшего в течение почти 9 лет. В период с 23 декабря 2013 по 25 марта 2014 его владелец осуществил более 400 транзакций пополнения криптовалютного счета. Стоимость одного DOGE на тот момент варьировалась от 0,0002272$ до 0,001592$, и в среднем составляла 0,001$.
Таким образом, на приобретение всех монет суммарно было потрачено не более 4000$. С учетом текущей цены DOGE и за минусом расходов, прибыль инвестора составила более 320000$.