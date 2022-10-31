Предсказываемые некоторыми псевдоаналитиками бычий тренд и начало предновогоднего ценового ралли на рынке криптовалют как всегда оказались пустой болтовней. Кратковременный рост Биткоина мгновенно сдулся, едва перешагнув отметку в 21000 долларов. Попытка пробить "локальный потолок" была повторена дважды, после чего "цифровое золото" отправилось покорять новое дно.
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Даже поверхностный анализ глобального ценового графика ясно показывает, что на рынке прочерчивается дальшейший нисходящий тренд с походом ниже отметки в 17600 долларов. А то, что происходило в предудыщую неделю можно описать словосочетанием "ложный пробой." Поскольку пересечения графиком часовой средней скользящей во время "флета" происходят довольно часто, то очередное пробитие данной "MA" было ожидаемо и не вызвало удивления даже у новичков трейдинга.
Долгосрочные инвесторы уже заготовили большие объемы "кеша" для скупки BTC по 10000$. Осталось дождаться очередной глобальной просадки цены Биткоина, которая может случиться уже совсем скоро.