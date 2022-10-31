Ожидается, что цена главной криптовалюты рухнет до 10000$

Предсказываемые некоторыми псевдоаналитиками бычий тренд и начало предновогоднего ценового ралли на рынке криптовалют как всегда оказались пустой болтовней. Кратковременный рост Биткоина мгновенно сдулся, едва перешагнув отметку в 21000 долларов. Попытка пробить "локальный потолок" была повторена дважды, после чего "цифровое золото" отправилось покорять новое дно.

реклама

Даже поверхностный анализ глобального ценового графика ясно показывает, что на рынке прочерчивается дальшейший нисходящий тренд с походом ниже отметки в 17600 долларов. А то, что происходило в предудыщую неделю можно описать словосочетанием "ложный пробой." Поскольку пересечения графиком часовой средней скользящей во время "флета" происходят довольно часто, то очередное пробитие данной "MA" было ожидаемо и не вызвало удивления даже у новичков трейдинга.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Долгосрочные инвесторы уже заготовили большие объемы "кеша" для скупки BTC по 10000$. Осталось дождаться очередной глобальной просадки цены Биткоина, которая может случиться уже совсем скоро.