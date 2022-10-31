Удары Украины по Черноморскому флоту России привели к нарушению регламентированных поставок зерна из "страны 404". Теперь РФ не гарантирует безопасность кораблей, подходящих к портам Украины, поскольку они могут провозить оружие и боеприпасы.
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Акватория вблизи Украины объявлена зоной боевых действий и закрыта для передвижения. Поэтому теперь любые гражданские суда, приближающиеся к морской границе Украины, будут разворачиваться обратно. В случае неповиновения по ним будет открыт огонь на поражение из автоматических корабельных пушек.
Исключение сделано для тех судов, которые уже находятся в портах Украины и готовятся к отплытию или уже вышли из них. Таким образом, Россия выполняет задачи по обеспечению безопасности Черноморского флота и морских границ России, а так же препятствует насыщению Украины оружием от западных хозяев.