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Razg0n За пост начислено вознаграждение
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Удары Украины по Черноморскому флоту России привели к нарушению регламентированных поставок зерна из "страны 404". Теперь РФ не гарантирует безопасность кораблей, подходящих к портам Украины, поскольку они могут провозить оружие и боеприпасы.

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Акватория вблизи Украины объявлена зоной боевых действий и закрыта для передвижения. Поэтому теперь любые гражданские суда, приближающиеся к морской границе Украины, будут разворачиваться обратно. В случае неповиновения по ним будет открыт огонь на поражение из автоматических корабельных пушек.

Исключение сделано для тех судов, которые уже находятся в портах Украины и готовятся к отплытию или уже вышли из них. Таким образом, Россия  выполняет задачи по обеспечению безопасности Черноморского флота и морских границ России, а так же препятствует насыщению Украины оружием от западных хозяев.

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#сво #украина #укра
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18:10
это литерали корсаровский кабель от их нового БП рекомендованный к использованию вместо пожароопасного недопереходника от нвидиа
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Артур Рейх
18:08
Не согласен
Предположительно, инженерный образец одной из видеокарт Radeon RX 7900 отметился на фото
Костя Мальков
18:08
Украинские корабли можно даже топить, а вот препятствовать иностранным - не может, так как никаких санкций на вывоз зерна не объявили, на Думу пока не пнут, она не зачешется
Черноморский флот вправе открыть огонь и будет разворачивать украинские корабли, сообщил эксперт
Яяяяяяяя Бббббб
18:08
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