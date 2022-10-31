25 февраля 2022 года состоялся релиз Steam Deck, портативной консоли от самой Valve, одной из наиболее почитаемых игровых студий, руководитель которой даже вознесен в ранг покровителей ПК гейминга. И вот, спустя более чем полгода Steam Deck таки снизошла до российских покупателей.
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К величайшему сожалению, розничная цена новинки кардинально отличается от рекомендованной производителем. Официально Valve просит за новинку всего 399$, однако, каким-то чудесным образом, в наиболее приближенной к народу сети DNS стоимость консоли взлетела более чем в три раза, примерно до 1300$ или 79999 рублей.
Первоначально в DNS планировали продавать Steam Deck и вовсе за шокирующие 100000 рублей, но, к счастью, голос разума все же восторжествовал, и магазин сделал 20-процентную "скидку". В настоящий момент консоль не нужно предзаказывать, она уже находится в свободной продаже. Так что, приобрести Steam Deck сейчас могут лишь только "трушные ПК геймеры", желающие играть на диване в те же игры, что и на компьютере, и финансовая состовляющая для них в этом случае не имеет никакого значения.