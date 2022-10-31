Не только лишь все могут себе позволить новую портативную консоль от Valve

25 февраля 2022 года состоялся релиз Steam Deck, портативной консоли от самой Valve, одной из наиболее почитаемых игровых студий, руководитель которой даже вознесен в ранг покровителей ПК гейминга. И вот, спустя более чем полгода Steam Deck таки снизошла до российских покупателей.

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К величайшему сожалению, розничная цена новинки кардинально отличается от рекомендованной производителем. Официально Valve просит за новинку всего 399$, однако, каким-то чудесным образом, в наиболее приближенной к народу сети DNS стоимость консоли взлетела более чем в три раза, примерно до 1300$ или 79999 рублей.

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Первоначально в DNS планировали продавать Steam Deck и вовсе за шокирующие 100000 рублей, но, к счастью, голос разума все же восторжествовал, и магазин сделал 20-процентную "скидку". В настоящий момент консоль не нужно предзаказывать, она уже находится в свободной продаже. Так что, приобрести Steam Deck сейчас могут лишь только "трушные ПК геймеры", желающие играть на диване в те же игры, что и на компьютере, и финансовая состовляющая для них в этом случае не имеет никакого значения.